Aperi-Cena Spettacolo con Sfilata Sensoriale RIZOMATA radici immutabili
Domenica 31 Maggio, ore 20:00presso VIC'STREETTaverna Napoletana Spettacolivia G. Martucci, 44 - Napoliinfo: 081662423 mob. 3387981020F.A.T.A della linea LE.DA (Bellynesian) di @DaliaDeya e @LelahKaurPartecipa ad un evento.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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