Il microbioma delle acque costiere svela i legami tra ambiente e salute

Un team di ricercatori ha condotto uno studio sulle acque della costa adriatica romagnola, tra Rimini e Riccione, impiegando tecniche di metagenomica. L’analisi ha rilevato la presenza di batteri patogeni, virus umani e geni di resistenza agli antibiotici nel campione di acque costiere. I risultati forniscono dati sui microorganismi presenti in quella zona, contribuendo a comprendere meglio la relazione tra ambiente marino e salute pubblica.

Utilizzando tecniche di metagenomica, un gruppo di ricerca coordinato da studiosi della Università di Bologna, ha analizzato le acque della costa adriatica romagnola, tra Rimini e Riccione, rilevando la presenza di batteri patogeni, virus umani e geni di resistenza agli antibiotici, in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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