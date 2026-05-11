Antonella Elia stupita dalla rivelazione di Adriana | Prima di entrare Pietro mi ha detto di starti vicina

Negli ultimi giorni al Grande Fratello VIP si sono verificati diversi momenti di confidenza tra i concorrenti. Durante una conversazione, Antonella Elia si è mostrata sorpresa da una rivelazione fatta da Adriana Volpe, che ha confidato di aver ricevuto messaggi da Pietro prima di entrare nella casa. La discussione ha suscitato attenzione tra i presenti, creando un clima di curiosità tra i partecipanti del reality.

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Gli ultimi giorni al GF VIP sono quelli delle grandi rivelazioni. Anche per Antonella Elia, che in un momento di confidenze resta stupita da una rivelazione di Adriana Volpe: “Prima di entrare nella casa Pietro mi ha mandato dei messaggi. Mi ha chiesto di starti vicino”. La reazione di Antonella Elia, visibilmente sorpresa, ha ascoltato in silenzio. Il nome di Pietro, suo ex compagno, ha riportato dentro la Casa pezzi di vita lasciati fuori. “Non me l’aspettavo”, ha commentato dopo qualche secondo, con gli occhi lucidi. “Vuol dire che fuori qualcuno ancora si preoccupa per me”. Il retroscena Secondo quanto raccontato da Adriana, i messaggi sarebbero arrivati nei giorni precedenti l’inizio del reality.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Antonella Elia stupita dalla rivelazione di Adriana: “Prima di entrare Pietro mi ha detto di starti vicina” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al GF Vip Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Il tuo ex Pietro Delle Piane mi ha mandato dei vocali”Al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha rivelato ad Antonella Elia un segreto che riguarda il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane. GF Vip, Adriana Volpe sull’ex di Antonella Elia: “Mi ha mandato dei vocali”Il Grande Fratello Vip non smette di intrattenere i fan con emozioni e rivelazioni inaspettate che cambiano continuamente gli scenari del gioco. Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP 2026: Adriana sorprende Antonella con una rivelazione su Pietro; GF Vip, Antonella Elia crolla in diretta: Marco Berry eliminato; GF Vip, Pietro Delle Piane è ancora nel cuore di Antonella Elia? Resterà sempre parte di me; GF Vip Pietro Delle Piane è ancora nel cuore di Antonella Elia? Resterà sempre parte di me. GF Vip, Adriana Volpe sull’ex di Antonella Elia: Mi ha mandato dei vocaliAdriana Volpe sorprende Antonella Elia al GF Vip con una rivelazione su Pietro Delle Piane che emoziona la concorrente ... dilei.it