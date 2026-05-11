Antignano scopre il presente | nasce il nuovo magazine di 100 pagine

A Antignano è stato presentato un nuovo magazine di 100 pagine che racconta il presente del paese. I cittadini hanno contribuito alla stesura del contenuto, scrivendo direttamente sulla storia locale. La veste grafica e le fotografie sono state realizzate da professionisti incaricati appositamente per il progetto. La pubblicazione si propone di offrire un ritratto dettagliato della comunità attraverso testi e immagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come hanno fatto i cittadini a scrivere cento pagine di storia?. Chi ha curato la veste grafica e le foto del volume?. Dove potrete trovare la copia fisica di questo nuovo magazine?. Perché questa pubblicazione punta sul presente invece che sul passato?.? In Breve Presentazione avvenuta venerdì 8 maggio presso la chiesa di San Rocco ad Antignano.. Curatrice Cinzia Trenchi e grafico Alberto Viarengo hanno realizzato il volume.. Il progetto coinvolge cittadini e operatori turistici per il marketing territoriale.. Distribuzione capillare prevista presso il municipio e le strutture ricettive locali.. Venerdì 8 maggio, presso la chiesa di San Rocco nel centro storico di Antignano, è stato presentato il nuovo periodico intitolato Il mio Comune Antignano, un volume di 100 pagine che punta a raccontare l’identità attuale del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antignano scopre il presente: nasce il nuovo magazine di 100 pagine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Winnie the Pooh compie 100 anni: Panini Comics lancia il magazine ufficialePer il 100° anniversario di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale con giochi, storie, attività e una sacca sportiva in regalo... Destination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regioneDestination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regione.