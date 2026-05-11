Andy Warhol e la sua filosofia al Museo Biblioteca dell’Attore

Il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova organizza un evento dedicato ad Andy Warhol mercoledì 13 maggio 2026 alle 17.30. L’appuntamento fa parte del ciclo Vite e incontri straordinari, promosso dal Gruppo Teatrale l’Atelier. La manifestazione si concentra sulla figura dell’artista e sulla sua visione, offrendo uno spazio di approfondimento e confronto. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio la vita e il pensiero di Warhol.

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