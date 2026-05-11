Andy Warhol e la sua filosofia al Museo Biblioteca dell’Attore

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova organizza un evento dedicato ad Andy Warhol mercoledì 13 maggio 2026 alle 17.30. L’appuntamento fa parte del ciclo Vite e incontri straordinari, promosso dal Gruppo Teatrale l’Atelier. La manifestazione si concentra sulla figura dell’artista e sulla sua visione, offrendo uno spazio di approfondimento e confronto. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio la vita e il pensiero di Warhol.

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Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 17.30 il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ospita Andy Warhol e la sua filosofia, appuntamento del ciclo Vite e incontri straordinari a cura del Gruppo Teatrale l’Atelier.L’evento propone letture dedicate alla figura di Andy Warhol, accompagnate da voce e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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