Andrea Tomasini al Sardegna Rally Raid per difendere il primato nel campionato
Andrea Tomasini si appresta a partecipare al Sardegna Rally Raid, che si terrà a Olbia dal 15 al 17 maggio. La gara rappresenta la seconda prova del Campionato Italiano Cross Country e l’obiettivo del pilota è mantenere il primo posto in classifica. Per questa occasione, Tomasini si prepara con l’intento di affrontare le sfide della competizione, che coinvolge diverse tappe e percorsi nel territorio sardo.
Obiettivo: difendere il primato nel campionato. Con questo spirito Andrea Tomasini si prepara ad affrontare il Sardegna Rally Raid, seconda prova del Campionato Italiano Cross Country, in programma a Olbia da venerdì 15 a domenica 17 maggio.Il pilota di Pordenone, 43 anni, è attualmente in testa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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