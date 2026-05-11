Andrea Tomasini al Sardegna Rally Raid per difendere il primato nel campionato

Andrea Tomasini si appresta a partecipare al Sardegna Rally Raid, che si terrà a Olbia dal 15 al 17 maggio. La gara rappresenta la seconda prova del Campionato Italiano Cross Country e l’obiettivo del pilota è mantenere il primo posto in classifica. Per questa occasione, Tomasini si prepara con l’intento di affrontare le sfide della competizione, che coinvolge diverse tappe e percorsi nel territorio sardo.

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