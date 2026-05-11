Il 5 maggio 2026, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, Beatrice. La notizia è stata condivisa con entusiasmo sui social, dove i genitori hanno mostrato alcune immagini della piccola. Beatrice si aggiunge alla famiglia, che già comprende altri membri. La nascita è stata accolta con affetto dai fan e dai conoscenti, che hanno commentato con commenti positivi.

Il 5 maggio 2026 è una data che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non dimenticheranno facilmente, visto che quel giorno è nata Beatrice, la loro seconda figlia, che va ad allargare una famiglia già felice con l’arrivo di una nuova vita. L’annuncio è arrivato via social, come ormai consuetudine per le coppie dello spettacolo, ma con una dolcezza e un’intimità che hanno conquistato i follower: le immagini della piccola Beatrice tra le braccia di mamma Natalia e papà Andrea, e soprattutto il tenerissimo incontro con la sorella maggiore Ginevra, di 3 anni. La coppia, nata sette anni fa negli studi di Uomini e donne, il celebre programma di Maria De Filippi su Canale 5, continua a rappresentare una delle storie d’amore più longeve e solide del programma.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Andrea e Natalia di Uomini e Donne presentano Beatrice, ma il gesto della piccola Ginevra conquista tutti

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