Le forze dell'ordine hanno arrestato tre cittadini romeni accusati di aver commesso furti di carte di pagamento presso supermercati della zona. Secondo quanto ricostruito, gli autori utilizzavano dispositivi per leggere i codici PIN delle vittime, inserendo successivamente le carte in terminali di pagamento per effettuare acquisti non autorizzati. Gli investigatori hanno identificato le modalità con cui i ladri individuavano i codici e sottraevano le carte durante le operazioni di acquisto.

? Punti chiave Come facevano i ladri a scoprire il codice PIN delle vittime?. Quale metodo preciso usavano per sottrarre le carte nei supermercati?. Perché il giudice ha disposto il rimpatrio immediato dei tre uomini?. Quanti sono i rimpatri eseguiti dalla Questura di Ancona quest'anno?.? In Breve Arresti avvenuti il 31 gennaio per furto aggravato in concorso.. Condanna in rito abbreviato di due anni e divieto reingresso per quattro anni.. Questore Cesare Capocasa segnala 31 rimpatri eseguiti dall'ufficio immigrazione questura di Ancona.. Uno dei tre soggetti romeni presentava precedenti per ricettazione e furto con destrezza.. Tre cittadini romeni sono stati rimpatriati verso la Romania dopo essere stati scortati dall’ufficio immigrazione della Questura di Ancona fino all’aeroporto di Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, rimpatriati i ladri di carte nei supermercati: via i tre romeni

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