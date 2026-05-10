Raid nei supermercati i ladri prendevano di mira i clienti rubando i pin delle carte di credito | rimpatriati tre romeni
La Polizia di Ancona ha rimpatriato tre cittadini romeni coinvolti in furti nei supermercati avvenuti nei mesi scorsi. I sospettati avevano preso di mira i clienti, sottraendo i codici PIN delle carte di credito per poi rubare i soldi. Gli agenti hanno identificato i responsabili e hanno deciso di rimpatriarli nel loro paese di origine. Le indagini sono state condotte con attenzione per chiarire le dinamiche dei furti.
ANCONA - La Polizia di Ancona ha rimpatriato tre cittadini romeni che, nei mesi scorsi, si erano resi responsabili di furti ai danni di clienti di supermercati, ai quali in precedenza avevano carpito il pin della carta di credito. Lo scorso 31 gennaio, i tre erano stati arrestati dai poliziotti.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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