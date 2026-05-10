Raid nei supermercati i ladri prendevano di mira i clienti rubando i pin delle carte di credito | rimpatriati tre romeni

La Polizia di Ancona ha rimpatriato tre cittadini romeni coinvolti in furti nei supermercati avvenuti nei mesi scorsi. I sospettati avevano preso di mira i clienti, sottraendo i codici PIN delle carte di credito per poi rubare i soldi. Gli agenti hanno identificato i responsabili e hanno deciso di rimpatriarli nel loro paese di origine. Le indagini sono state condotte con attenzione per chiarire le dinamiche dei furti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui