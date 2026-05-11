Ancelotti guarda Neymar | dribbling e gol chirurgico col Santos

Durante una partita al Vila Belmiro, il giocatore brasiliano ha eseguito un dribbling spettacolare prima di segnare un gol preciso che ha portato il Santos sul 2-0 contro il Red Bull Bragantino. L’azione ha attirato l’attenzione di molti tifosi e appassionati presenti allo stadio. L’evento ha registrato un momento di grande intensità tra le due squadre durante il match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui