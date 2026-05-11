Ancelotti guarda Neymar | dribbling e gol chirurgico col Santos
Durante una partita al Vila Belmiro, il giocatore brasiliano ha eseguito un dribbling spettacolare prima di segnare un gol preciso che ha portato il Santos sul 2-0 contro il Red Bull Bragantino. L’azione ha attirato l’attenzione di molti tifosi e appassionati presenti allo stadio. L’evento ha registrato un momento di grande intensità tra le due squadre durante il match.
L'icona brasiliana ha acceso Vila Belmiro con una serpentina delle sue e una conclusione chirurgica nel 2-0 del Santos contro il Red Bull Bragantino. Un messaggio chiaro a Carlo Ancelotti, ct del Brasile, in vista delle convocazioni per i prossimi Mondiali.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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