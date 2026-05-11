Ana Verona sfila sotto la pioggia all' Adunata di Genova con la testa al 2028 | Pronti ad accogliere la famiglia alpina
Durante l’Adunata nazionale degli alpini a Genova, svoltasi domenica 10 maggio, le penne nere veronesi hanno partecipato alla sfilata principale intorno alle 11, sotto una pioggia battente. Tra gli eventi principali, Ana Verona ha sfilato con la testa rivolta al 2028, mentre il pubblico ha assistito all’esibizione degli alpini in divisa, in un momento di grande partecipazione collettiva.
Alla sfilata, momento clou dell’Adunata nazionale degli alpini che si è conclusa domenica 10 maggio a Genova, le penne nere veronesi hanno sfilato intorno alle 11.30, sotto una pioggia battente. L’acqua non ha bloccato la carica degli oltre 5.500 alpini veronesi che non ha mancato questo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Adunata nazionale degli alpini, dalla Regione 800 mila euro ad ANA per la candidatura di VeronaLa Regione Veneto stanzia 800 mila euro a favore dell’Associazione “Nazionale Alpini – sezione di Verona” per l’organizzazione dell’Adunata nazionale...
In viaggio verso l'Arena, Verona pronta ad accogliere la Fiamma ParalimpicaVerona sarà nuovamente sede di una cerimonia olimpica, aprendo il 6 marzo in Arena i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina.
Si parla di: Penne nere veronesi all'adunata nazionale di Genova. Sale l'attesa per il 2028 /IL VIDEO; Alpini veronesi all'Adunata Nazionale ricordando la nascita della Protezione Civile.