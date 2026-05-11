Ana Verona sfila sotto la pioggia all' Adunata di Genova con la testa al 2028 | Pronti ad accogliere la famiglia alpina

Durante l’Adunata nazionale degli alpini a Genova, svoltasi domenica 10 maggio, le penne nere veronesi hanno partecipato alla sfilata principale intorno alle 11, sotto una pioggia battente. Tra gli eventi principali, Ana Verona ha sfilato con la testa rivolta al 2028, mentre il pubblico ha assistito all’esibizione degli alpini in divisa, in un momento di grande partecipazione collettiva.

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