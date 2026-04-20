Palermo di chitarra e coltello | Giuseppe Sottile presenta il suo libro all' Oratorio di Santa Cita

Prosegue con la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Sottile "Palermo di chitarra e coltello" (Einaudi) la quinta edizione della rassegna letteraria Amici del libro. L'appuntamento è il 23 aprile alle 18, all'Oratorio di Santa Cita di Palermo. Una rassegna che, fino 21 maggio, organizzata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Daniele Sturani presenta il suo libro: “Una carezza appoggiata sulla punta di un coltello”ANCONA – Sarà presentato domani, venerdì 3 aprile, alle 18 “Una carezza appoggiata sulla punta di un coltello”, opera scritta da Daniele Sturani.

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La tromba di Alessandro Presti e la chitarra di Marco Grillo in Canto al Cinematocasa di PalermoVenerdì 17 aprile (alle ore 22:00), al Cinematocasa di Palermo (Via Maqueda 124 / Piazza SS. 40 Martiri al Casalotto) la tromba di ALESSANDRO PRESTI e la chitarra di MARCO GRILLO in CANTO, composizi ... guidasicilia.it

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