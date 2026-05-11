Ambiente e bonifiche | si discute il nuovo Testo Unico a Baia

A Baia si sta discutendo il nuovo Testo Unico dedicato all’ambiente e alle bonifiche, con l’obiettivo di aggiornare le normative sulla gestione dei rifiuti e il recupero di siti contaminati. La discussione riguarda le modalità di applicazione delle nuove regole e l’introduzione di tecnologie innovative che potrebbero rendere più rapide le operazioni di bonifica. Sono presenti rappresentanti delle autorità, esperti e tecnici coinvolti nel settore ambientale.

? Punti chiave Come cambieranno le regole per la gestione dei rifiuti e bonifiche?. Quali nuove tecnologie accelereranno i recuperi nei siti contaminati?. Perché il nuovo Testo Unico deve correggere il Decreto Terra dei Fuochi?. Chi garantirà l'equilibrio tra velocità operativa e salute pubblica?.? In Breve Incontro a Baia il 11 maggio 2026 con Giuseppe Vadalà e Giovanni Fiore.. Partecipazione di Angelo Merlin, Josi Gerardo Della Ragione e Luigi Stefano Sorvino.. Necessità di aggiornare norme vigenti dopo vent'anni di applicazione del Testo Unico.. Focus su correttivi per Terra dei Fuochi e gestione siti Bagnoli-Corullo.. Al Castello Aragonese di Baia, lunedì 11 maggio 2026, Sergio Costa e Claudia Pecoraro hanno guidato un confronto decisivo per aggiornare le norme ambientali dopo vent’anni di applicazione del Testo Unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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