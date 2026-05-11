Almanacco del 11-05-2026

Oggi è martedì 31 marzo e il calendario segna il 11 maggio 2026. Un giorno che si inserisce in un periodo di attività legali e amministrative, con eventi che coinvolgono diverse autorità e istituzioni. La giornata si apre con aggiornamenti sulle procedure in corso e sulle decisioni prese nelle ultime settimane. In questa data, sono previste varie udienze e incontri ufficiali che riguardano questioni di interesse pubblico e legale.

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