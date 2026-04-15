All' ex acquedotto di Spinadello una passeggiata dedicata a rettili e anfibi

Questo fine settimana inizia la programmazione di Spinadello – Centro Visite partecipato, situato nell'ex acquedotto comunale di Forlimpopoli lungo le rive del fiume Ronco. La struttura si conferma come spazio dedicato alle attività legate alla natura e alla cultura, offrendo eventi e iniziative aperte al pubblico. La programmazione si concentrerà su incontri e passeggiate focalizzate su rettili e anfibi, coinvolgendo i partecipanti in osservazioni e approfondimenti sulla fauna locale.