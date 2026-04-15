All' ex acquedotto di Spinadello una passeggiata dedicata a rettili e anfibi
Questo fine settimana inizia la programmazione di Spinadello – Centro Visite partecipato, situato nell'ex acquedotto comunale di Forlimpopoli lungo le rive del fiume Ronco. La struttura si conferma come spazio dedicato alle attività legate alla natura e alla cultura, offrendo eventi e iniziative aperte al pubblico. La programmazione si concentrerà su incontri e passeggiate focalizzate su rettili e anfibi, coinvolgendo i partecipanti in osservazioni e approfondimenti sulla fauna locale.
Prende il via questo fine settimana la programmazione di Spinadello – Centro Visite partecipato, l'ex acquedotto comunale di Forlimpopoli affacciato sulle rive del fiume Ronco, che si conferma punto di riferimento per le attività dedicate alla natura, alla cultura e alla valorizzazione del.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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