Un nuovo rapporto di Greenpeace Italia evidenzia come gli allevamenti intensivi nella Pianura Padana coinvolgano circa 95 milioni di animali e producano ingenti quantità di ammoniaca e gas serra. Il documento riporta anche che le emissioni di particolato fine contribuiscono a peggiorare la qualità dell'aria e rappresentano un rischio per la salute umana. La relazione intitolata «Padania Avvelenata» descrive la situazione attuale e le conseguenze ambientali di questa attività.

Il report dell'Associazione Ambientalista, firmato da Chiara Spallino dell'Unità Investigativa di Greenpeace, e condotto con il supporto dell'Università di Siena, ha raccolto i dati e realizzato una mappa delle emissioni generate dagli allevamenti di bovini, suini e avicoli stimati per tutti i comuni dell'eco regione padana: «Quello che è emerge è un quadro scoraggiante, in cui non si sono registrati miglioramenti sostanziali dal 2017 al 2023». Riguardo a numero di capi allevati e emissioni inquinanti, spiega il report «Si è passati complessivamente da 88,4 milioni di unità al 95,2 milioni, con una crescita del 7,7%. Le emissioni di ammoniaca mostrano una lieve flessione (-2,6%), mentre quelle di gas serra un leggero aumento (+6,5%).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allevamenti intensivi e inquinamento in Pianura Padana, il report di Greenpeace: 95 milioni di animali, tonnellate di ammoniaca e gas serra, e il particolato fine che mette a rischio la nostra salute

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