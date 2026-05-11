Allarme furti e scippi al cimitero dei Rotoli | Serve maggiore vigilanza

Al cimitero dei Rotoli si sono verificati diversi furti e scippi, secondo quanto segnalato dal consigliere comunale. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori, soprattutto tra gli anziani che visitano quotidianamente i propri cari. Il consigliere ha evidenziato una crescente frequenza di episodi di questo tipo, evidenziando la necessità di intervenire per garantire maggiore sicurezza.

Allarme furti e scippi al cimitero dei Rotoli. Lo segnala il consigliere comunale Natale Puma, parlando di "crescente preoccupazione per la frequenza degli episodi, in particolare ai danni di anziani che si recano quotidianamente a far visita ai propri cari defunti". “Si tratta - aggiunge Puma -.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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