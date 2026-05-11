Alla XVII Edizione del Premio Guido Carli premiato il successo etico

Alla XVII edizione del Premio Guido Carli, tenutasi nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, sono stati riconosciuti i risultati di chi si è distinto per comportamenti etici e impegno sociale. La cerimonia ha visto la consegna di premi a diverse personalità e realtà che si sono distinte in queste aree. L’evento ha coinvolto un pubblico di rappresentanti istituzionali, professionisti e cittadini interessati.

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L a XVII edizione del Premio Guido Carli, ospitata nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si è trasformata in una grande celebrazione del successo etico e dell’impegno sociale. Il filo conduttore della serata è stato il valore della responsabilità verso gli altri, declinato in ambiti diversi: economia, cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria e solidarietà. Promosso dalla Fondazione Guido Carli, guidata da Romana Liuzzo, il premio rende omaggio alla figura dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro, ricordandone la visione di uno sviluppo economico fondato sull’equilibrio tra crescita e attenzione sociale.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alla XVII Edizione del Premio Guido Carli, premiato il successo etico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il premio Guido Carli alla XVII edizioneMettere il proprio impegno al servizio di tutta la comunità, non soltanto nei settori in cui può sembrare più scontato - come l’ordine pubblico - ma... Guido Carli, Luongo e Mazzoncini tra i premiati della XVII edizione insignita della Medaglia del QuirinaleOggi, 23 aprile, ricorre l’anniversario della morte di Guido Carli, una delle figure più autorevoli della storia economica e istituzionale italiana,... Argomenti più discussi: Il premio Guido Carli alla XVII edizione; La XVII edizione del premio Guido Carli; XVII edizione del Premio Guido Carli. Premiate Cuccarini, Fagnani e Ferzetti; Premio Non Sprecare 2026: pace e sostenibilità al centro. La XVII edizione del Premio Guido Carli ha saputo stupire. Sono salite sul palco delle autentiche eccellenze italiane: dai top manager alla moda, dal cinema alla musica. Tutti tenuti insieme dal filo rosso dell’etica e dell’impegno sociale. x.com Hai scoperto un nuovo Effetto Mandela? Postalo qui! (2026-05-05) reddit