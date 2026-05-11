Alla XVII Edizione del Premio Guido Carli premiato il successo etico

Da iodonna.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla XVII edizione del Premio Guido Carli, tenutasi nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, sono stati riconosciuti i risultati di chi si è distinto per comportamenti etici e impegno sociale. La cerimonia ha visto la consegna di premi a diverse personalità e realtà che si sono distinte in queste aree. L’evento ha coinvolto un pubblico di rappresentanti istituzionali, professionisti e cittadini interessati.

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L a XVII edizione del Premio Guido Carli, ospitata nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si è trasformata in una grande celebrazione del successo etico e dell’impegno sociale. Il filo conduttore della serata è stato il valore della responsabilità verso gli altri, declinato in ambiti diversi: economia, cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria e solidarietà. Promosso dalla Fondazione Guido Carli, guidata da Romana Liuzzo, il premio rende omaggio alla figura dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro, ricordandone la visione di uno sviluppo economico fondato sull’equilibrio tra crescita e attenzione sociale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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