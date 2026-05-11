Alessio Pizzicannella presenta E lui sarà Levon a Strade Blu Live

Il prossimo 14 maggio 2026, nell'ultima serata della terza stagione di Strade Blu Live, si terrà un evento dedicato alla narrativa. Sul palco sarà presente Alessio Pizzicannella, che presenterà il suo romanzo intitolato E lui sarà Levon. La serata prevede un momento dedicato ai libri, inserito nel programma di questa manifestazione culturale.

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L'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco, per la parte dedicata ai libri, Alessio Pizzicannella con il suo romanzo E lui sarà Levon.Strade Blu Live è un viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon che si propone di offrire.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Strade Blu Live arrivano Marla e Alessio PizzicannellaLa terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di... Si parla di: Magenta, la Riserva della Fagiana: un patrimonio verde tra biodiversità e storia; Elezioni amministrative 2026 a Quartu: tutti i candidati.