Alberi sani nel giardino condominiale? Chi può decidere di tagliarli e come

Nel giardino condominiale, la presenza di alberi sani può generare discussioni tra i condomini, soprattutto riguardo alla possibilità di eliminarli. La decisione sul taglio o sulla potatura di questi alberi è soggetta a regole precise e può coinvolgere diverse figure, come l’amministratore o l’assemblea condominiale. La normativa stabilisce i casi in cui è consentito intervenire, ma non sempre la scelta è immediatamente chiara.

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Gli alberi presenti all’interno dei giardini condominiali rischiano spesso di diventare oggetto di discussione tra condòmini. C’è chi li considera un valore aggiunto, capace di rendere più vivibile il complesso e migliorare la qualità della vita, e chi invece li vede come una fonte continua di problemi: foglie da raccogliere, insetti, ombra sui balconi, radici che sollevano la pavimentazione, o ancora, il timore che durante un temporale qualche ramo possa cadere. Così, sempre più frequentemente, accade che nelle assemblee compaia una proposta destinata ad “accendere gli animi”: abbattere gli alberi presenti negli spazi comuni. In realtà, dal punto di vista giuridico, la questione è molto meno semplice di quanto possa sembrare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alberi sani nel giardino condominiale? Chi può decidere di tagliarli e come ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Io e il mio cane aggrediti da un cane fuori controllo nel giardino condominiale"L'addestratrice cinofila Susan Bolzoni ha presentato due richieste di accesso agli atti per fare chiarezza sulla gestione delle strutture di... Trentacinque alberi nel giardino della scuolaSono 35 i nuovi alberi messi a dimora nel giardino delle scuole elementari Leonardo da Vinci di Vigonovo, grazie all’adesione del Comune... Argomenti più discussi: Potare gli alberi da frutto a gennaio e febbraio: chi lo fa adesso raccoglie frutti più grandi e saporiti in estate; Sequestro cantiere via Zecca Vecchia a Milano, il confronto tra progetto dell'hotel a 5 piani con le immagini degli scavi nell'antica Mediolanum, la petizione per lasciarlo a verde; Il taglio del rampicante comune sulla facciata non richiede i quorum delle innovazioni.