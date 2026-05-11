Alba Adriatica ANPIT | ‘Metodo poco trasparente sulle concessioni

A Alba Adriatica, l’ANPIT ha criticato il metodo adottato per le concessioni, definendolo poco trasparente. Secondo l’associazione, alcune associazioni sono state escluse dal tavolo di discussione e questo avrebbe inciso sulla chiarezza del procedimento. La questione riguarda anche il conflitto tra interessi di vari soggetti e le istituzioni coinvolte, che potrebbe aver influenzato le decisioni prese finora.

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? Punti chiave Chi sono le associazioni escluse dal tavolo delle concessioni?. Come influisce il conflitto tra interessi e istituzioni sulla trasparenza?. Perché l'assessore Tribuiani definisce politiche le critiche di ANPIT?. Quali rischi corre il processo delle gare per il demanio?.? In Breve Associazioni escluse dal tavolo includono FIBA, OBA, Albatour, Costa dei Parchi, Sib, Confocommercio e CNA-FAB.. Assessore Tribuiani attribuisce le contestazioni di Giacomozzi a dinamiche di natura politica.. Il conflitto riguarda la composizione del Comitato istituzionale e delle Rappresentanze di Alba Adriatica.. La gestione del demanio marittimo coinvolge operatori con interessi diretti sulle future concessioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alba Adriatica, ANPIT: ‘Metodo poco trasparente sulle concessioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenza sulle donne, Anpit Sicilia fa rete con il progetto ombrello rosa“Nessuna donna deve sentirsi mai sola” dichiara Lidia Dimasi, coordinatrice del dipartimento donne d’impresa e presidente dell'ente. Incidente sulla Statale Adriatica all’alba: un feritoIl distaccamento di Cesenatico dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena è intervenuto poco prima dell’alba di ieri, per garantire la sicurezza in un... Argomenti più discussi: Alba Adriatica, tavolo concessioni demaniali. Anpit: il problema sta tutto nel metodo utilizzato; Tortoreto, il casotto sul lungomare che non piace FOTO; Tossicia e la memoria dimenticata: l’iniziativa; Elezioni Chieti, Colantonio presenta in piazza i candidati di Lega, Azione Politica e Udc.