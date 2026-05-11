A Vienna è iniziata la settimana dedicata all’Eurovision 2026, con l’apertura ufficiale che ha portato in piazza Rathausplatz una grande passerella all’aperto. La manifestazione coinvolge diversi eventi, ma a catturare l’attenzione sono stati i look e le scelte di moda dei partecipanti e degli organizzatori, più che le canzoni in gara. La città si prepara a vivere giorni intensi dedicati alla musica e alla moda, come ormai accade da anni.

L ’apertura ufficiale di Eurovision 2026 ha trasformato la Rathausplatz di Vienna in un’imponente passerella a cielo aperto. Il Turquoise carpet, srotolato tra il Burgtheater e il Municipio, ha ospitato una parata di stili che ha saputo spaziare dal classicismo sartoriale alle sperimentazioni più audaci. Un’ulteriore conferma di come l’evento sia ormai un appuntamento imprescindibile non solo per la musica, ma anche per la moda. Eurovision Song Contest 2026: i 35 cantanti in gara a Vienna. guarda le foto Sal Da Vinci e il tocco italiano sul Turquoise carpet di Eurovision 2026. L’Italia ha brillato per classe e rigore grazie a Sal Da Vinci, che ha sfilato con un look curato dallo stilista napoletano Duccio Fiorenzano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al via la settimana di Eurovision a Vienna. E, come da tradizione, è la moda ancor prima delle canzoni a far discutere

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