Il Museo archeologico nazionale di Taranto ospiterà nuovamente le archeo-guide formate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta”. L’iniziativa si svolgerà il 15 e 16 maggio, coinvolgendo i giovani come guide per accompagnare i visitatori nella visita alle esposizioni del museo. Questi studenti hanno seguito un percorso di formazione specifico per illustrare il patrimonio storico presente nelle sale del MArTA.

Saranno 236 gli studenti coinvolti, accompagnati da 33 docenti. Le attività si svilupperanno in diversi spazi del museo: nella Sala Lippolis sono previsti laboratori artistici per gli alunni della scuola primaria Livio Tempesta, mentre nel chiostro dell’ex convento degli Alcantarini saranno proposte esperienze con visori 3D per la scoperta del museo. Nell’area d’ingresso, accanto alle vetrine della Temporary Art, si terranno esibizioni musicali degli studenti delle classi a indirizzo musicale. “Mai consegna... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Al MArTA tornano le archeo-guide dell’Istituto Volta: studenti protagonisti il 15 e 16 maggio

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