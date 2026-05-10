Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe ha condiviso con Antonella Elia un messaggio vocale che riguarda il suo ex compagno, Pietro Delle Piane. La conduttrice ha mostrato il contenuto di alcuni file audio inviati dal suo ex, suscitando reazioni tra gli altri partecipanti. La conversazione si è concentrata sui dettagli di quei messaggi, che sono stati poi discussi tra i concorrenti all’interno della Casa.

Nel Grande Fratello Vip 2026, all’interno della Casa, Adriana Volpe ha deciso di confidare un retroscena personale ad Antonella Elia che riguarda il suo ex compagno, Pietro Delle Piane. Un dettaglio rimasto fino a quel momento fuori dai discorsi tra le due concorrenti e che ha subito cambiato il tono della conversazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) La Volpe ha raccontato che, prima di entrare nel reality di Canale 5, Delle Piane le avrebbe inviato alcuni vocali con un messaggio preciso: invitare Adriana a stare vicino proprio ad Antonella durante l’esperienza nella Casa. Una rivelazione che ha colto la Elia di sorpresa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Antonella Elia e Adriana Volpe al GF Vip 2026: i vocali “segreti” di Pietro Delle Piane cambiano tutto

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GF Vip, Adriana Volpe sull’ex di Antonella Elia: “Mi ha mandato dei vocali”Il Grande Fratello Vip non smette di intrattenere i fan con emozioni e rivelazioni inaspettate che cambiano continuamente gli scenari del gioco.

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