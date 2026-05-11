Al Circolo della Stampa di Avellino l' incontro Testimonianza di un viaggio scomodo Il fare letteratura di Dante Troisi

L'Associazione Culturale ORIZZONTI, senza scopo di lucro, con sede ad Avellino, organizza un importante incontro dedicato al mondo della letteratura.L'appuntamento è previsto per giovedì 14 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il CIRCOLO DELLA STAMPA di Avellino.Interverrà il Prof. Toni Iermano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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