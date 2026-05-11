Al Circolo della Stampa di Avellino l' incontro Testimonianza di un viaggio scomodo Il fare letteratura di Dante Troisi

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Associazione Culturale ORIZZONTI, senza scopo di lucro, con sede ad Avellino, organizza un importante incontro dedicato al mondo della letteratura.L'appuntamento è previsto per giovedì 14 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il CIRCOLO DELLA STAMPA di Avellino.Interverrà il Prof. Toni Iermano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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