Al cinema Partenio l' anteprima nazionale del cortometraggio La voce della pace diretto da Modestino Di Nenna

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo 14 maggio alle ore 20:00, presso il Multisala Partenio di Avellino, si terrà l’Anteprima Nazionale del cortometraggio “LA VOCE DELLA PACE”, scritto e diretto da Modestino Di Nenna, autore e regista da sempre impegnato nel sociale attraverso il linguaggio del cinema.Il cortometraggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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