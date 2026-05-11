Al cinema in settimana | da Il tempo è ancora nostro a Illusione

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft”, “Finché Morte Non Ci Separi 2”, “Il tempo è ancora nostro”, “Illusione”, “L’amore sta bene su tutto”, “La gioia”, “Mortal Kombat II” e “Pecore sotto copertura”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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