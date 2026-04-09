A un anno dalle prossime elezioni comunali, il panorama politico in città si presenta diviso tra un centrodestra unito e un centrosinistra che mostra alcune fratture. Le forze politiche stanno definendo le proprie candidature e alleanze, mentre i cittadini seguono con attenzione gli sviluppi e le strategie dei vari schieramenti. La competizione si preannuncia serrata, con il futuro amministrativo della città ancora tutto da determinare.

A un anno dalle prossime sfide amministrative a Cosenza, il cittadino si presenta come un mosaico di incertezze e strategie latenti. Mentre il centrodestra muove i primi passi verso una coalizione che punta alla compattezza, il campo largo del centrosinistra sembra attraversare una fase di forte frammentazione interna, con aspirazioni personali che mettono in discussione la guida attuale di Palazzo dei Bruzi. L’assetto del centrodestra tra solidità della coalizione e assenza di un leader. Il fronte del centrodestra sta delineando un perimetro elettorale che, sebbene privo al momento di un nome ufficiale per la carica di sindaco, appare strutturato nelle sue fondamenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, sfida al potere: centrodestra unito, centrosinistra diviso

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