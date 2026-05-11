Addio a Gianni Morando titolare dell' Hollywood e del ristorante Montefelice

Venerdì 8 maggio il lago di Garda ha perso uno dei suoi volti più noti con la scomparsa di Gianni Morando, di 57 anni. Originario di Caprino Veronese e residente a Bardolino da molti anni, Morando è deceduto improvvisamente. Era noto come titolare di un locale chiamato Hollywood e di un ristorante chiamato Montefelice. La sua morte ha suscitato commozione tra coloro che lo conoscevano.

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