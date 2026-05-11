Addio a Gianni Morando titolare dell' Hollywood e del ristorante Montefelice

Da bresciatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio il lago di Garda ha perso uno dei suoi volti più noti con la scomparsa di Gianni Morando, di 57 anni. Originario di Caprino Veronese e residente a Bardolino da molti anni, Morando è deceduto improvvisamente. Era noto come titolare di un locale chiamato Hollywood e di un ristorante chiamato Montefelice. La sua morte ha suscitato commozione tra coloro che lo conoscevano.

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Venerdì 8 maggio il lago di Garda ha dato l'ultimo saluto a uno dei suoi volti più conosciuti. Gianni Morando, 57 anni, originario di Caprino Veronese ma bardolinese d'adozione da lunghi anni, è morto improvvisamente, lasciando un vuoto profondo in chi lo conosceva; e sul Benaco erano davvero in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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