Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, è stato ospite del talk show di Rete4 trasmesso l’11 maggio. Durante la puntata, ha analizzato la situazione tra Stati Uniti e Iran riguardo alla regione di Hormuz, sottolineando l'importanza di un accordo tra le parti. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse dei due paesi in un contesto di tensione crescente.

Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, è stato ospite della puntata dell'11 maggio di 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. L'esperto analista geopolitico si sofferma sul futuro del Medio Oriente, con la tregua tra Iran e Usa appesa ad un filo: “Apparentemente in questo momento sono su posizioni contrastanti che lascerebbero pensare che nell'immediato futuro ci sarà una pausa negoziale. Ci sono due opzioni, che comportano l'uso delle armi. Una è ritornare, come diceva il Presidente degli Stati Uniti, a questa operazione di scorta delle navi in modo da sbloccare e far defluire da Hormuz le navi che sono tante che sono imprigionate per via degli stretti bloccati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Accordo necessario". Il futuro di Hormuz e le prossime mosse di Usa e Iran: l'analisi di Massolo

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