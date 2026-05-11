Acca Larentia Procura fa ricorso dopo il proscioglimento di 29 persone per il saluto romano | È apologia

La Procura di Roma ha presentato ricorso contro il proscioglimento di 29 persone, molte delle quali associate a un movimento politico di estrema destra. La decisione riguarda un episodio avvenuto in occasione di una commemorazione presso il monumento di Acca Larentia, durante la quale sono stati fatti saluti romani. La Procura ha affermato che quei gesti costituiscono un atto di apologia, e ha quindi deciso di impugnare la sentenza di proscioglimento.

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