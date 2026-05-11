Acca Larentia Procura fa ricorso dopo il proscioglimento di 29 persone per il saluto romano | È apologia
La Procura di Roma ha presentato ricorso contro il proscioglimento di 29 persone, molte delle quali associate a un movimento politico di estrema destra. La decisione riguarda un episodio avvenuto in occasione di una commemorazione presso il monumento di Acca Larentia, durante la quale sono stati fatti saluti romani. La Procura ha affermato che quei gesti costituiscono un atto di apologia, e ha quindi deciso di impugnare la sentenza di proscioglimento.
Dopo il proscioglimento di 29 persone, per la maggior parte militanti in Casapound, la Procura di Roma ha fatto ricorso: "I saluti romani ad Acca Larentia sono apologia".🔗 Leggi su Fanpage.it
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