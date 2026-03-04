Casciana Terme Lari scontro auto - camion in via del Commercio | ragazza ferita

Intorno a mezzogiorno in via del Commercio a Casciana Terme Lari si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un camion. La motrice del camion e la vettura si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di una ragazza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni delle persone coinvolte.

Incidente stradale intorno a mezzogiorno in via del Commercio nel comune di Casciana Terme Lari. La motrice di un camion ed un'auto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto la vettura è finita fuori strada.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per far uscire dall'abitacolo la conducente dell'auto. La ragazza lievemente ferita è stata trasportata all'ospedale Lotti di Pontedera per accertamenti.Entrambe le corsie sono rimaste chiuse per permettere la messa in sicurezza dell'auto e la rimozione del mezzo pesante. Sul posto per i rilievi e la regolamentazione del traffico la polizia municipale di Casciana Terme Lari.