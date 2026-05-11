Un incidente sulla A14 ha coinvolto un furgone che si è schiantato contro i cartelli stradali, ma una coppia a bordo è uscita illesa. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire, causando l’impatto. Il parabrezza ha parzialmente protetto gli occupanti, consentendo loro di uscire dall’abitacolo senza ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

? Domande chiave Come ha fatto il parabrezza a proteggere la coppia dall'impatto?. Cosa ha causato la perdita di controllo del furgone sulla A14?. Perché si sono verificati due incidenti simili in poche ore?. Quali sono le criticità della segnaletica stradale in quel tratto?.? In Breve Secondo incidente alle 4:00 in via Legnano a Porto Sant'Elpidio con giovane ferito.. Intervento squadre Polizia stradale di Porto San Giorgio e soccorso EuroSos sul luogo.. Analisi tecnica evidenzia resistenza parabrezza furgone al chilometro 279 della A14.. Sanitari 118 accertano assenza lesioni gravi per i due occupanti del furgone.. Intorno alle 23:00 di ieri notte, un furgoncino da lavoro ha perso il controllo sull’autostrada A14 al chilometro 279, finendo contro la segnaletica stradale nel tratto che collega Porto San Giorgio a Lido di Fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14, furgone contro i cartelli: coppia salva dopo l’impatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Scontro sulla SS 272: coppia ferita dopo l’impatto contro un muro? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a finire contro il muro? Quali sono le condizioni cliniche dei due coniugi feriti? Perché quel tratto della SS...

Moto contro furgone, impatto fatale: muore un 49enneIncidente stradale nella serata di sabato 4 aprile in via Rivoli a Osoppo: sono in corso gli accertamenti sulla dinamica Tragedia nella serata di...

Argomenti più discussi: A14, furgone contro autocisterna all’altezza di Fermo. Problemi per la circolazione; Incidente in A14, furgone contro autocisterna: conducente estratto dai Vigili del fuoco; Furgone finisce fuori strada, spavento sull'A14: due lievi feriti; Scontro tra furgone e autocisterna, traffico bloccato sulla A14.