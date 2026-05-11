A Strade Blu Live arrivano Marla e Alessio Pizzicannella

A Strade Blu Live, la terza stagione della rassegna creata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si arricchisce con le performance di Marla e Alessio Pizzicannella. La manifestazione prosegue il suo percorso, dedicato alle storie ispirate alle opere di William Least Heat-Moon, offrendo al pubblico momenti di condivisione e spettacolo lungo il viaggio attraverso percorsi letterari.

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La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento da Nerolodio un nuovo itinerario.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Como si accende: Marla e la letteratura chiudono Strade Blu Live? Cosa sapere La cantautrice Marla chiude la terza stagione di Strade Blu Live a Como il 14 maggio. Argomenti più discussi: Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend in viaggio; Gaeta e Lago del Turano, estremo sud e nord del Lazio, le ultime due tappe de Le Strade Blu del Lazio-Gaeta and Lake Turano, at the southern and northern extremes of Lazio, are the final two stops on Le Strade Blu del Lazio; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a Como; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e Cernobbio. #AlexZanardi - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com Cao Bang, sei stata incredibile! 3 giorni nella remota frontiera nord-est del Vietnam. - Reddit reddit