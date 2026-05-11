A Strade Blu Live arrivano Marla e Alessio Pizzicannella
A Strade Blu Live, la terza stagione della rassegna creata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si arricchisce con le performance di Marla e Alessio Pizzicannella. La manifestazione prosegue il suo percorso, dedicato alle storie ispirate alle opere di William Least Heat-Moon, offrendo al pubblico momenti di condivisione e spettacolo lungo il viaggio attraverso percorsi letterari.
La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento da Nerolodio un nuovo itinerario.🔗 Leggi su Quicomo.it
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