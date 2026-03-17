Domani 18 marzo splendido abbraccio della Luna a Marte e Mercurio | a che ora vederli nei cieli italiani

Domani mattina, prima dell'alba, i cieli italiani offriranno uno spettacolo visibile a occhio nudo: la Luna calante si troverà vicino a Mercurio e Marte, creando un suggestivo trio di corpi celesti. L’evento si verificherà poco prima dell’alba, offrendo agli osservatori un’occasione rara di ammirare questa configurazione nel cielo. La posizione dei tre oggetti sarà visibile in diverse zone del paese.

Poco prima dell'alba di mercoledì 18 marzo potremo vedere nel cielo uno spettacolare terzetto di corpi celesti: la falce di Luna calante, Mercurio e Marte. Il satellite naturale della Terra e i due pianeti danzeranno nel bagliore del crepuscolo mattutino, incastonati nella costellazione dell'Acquario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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