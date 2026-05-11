A Manfredonia si è tenuto un convegno promosso da un’associazione di liberi professionisti e da un’organizzazione di avvocati locali. L’evento aveva come tema principale le misure alternative alla detenzione e le pratiche di giustizia riparativa. Durante l’incontro sono state presentate diverse innovazioni introdotte da un dirigente giudiziario, con l’obiettivo di approfondire le pratiche legali e i percorsi di riabilitazione.

DAL TITOLO “SEMI DI LEGALITA’: GIUSTIZIA RIPARATIVA E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 1502022” Nella giornata di sabato 9 maggio 2026 presso l’Auditorium Palazzo dei Celestini si è tenuto il convegno organizzato da Libera e dall’Associazione degli Avvocati di Manfredonia dal titolo “SEMI DI LEGALITA’: giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione – Innovazioni introdotte dal D.Lgs. 1502022”, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Foggia. È stato un momento di confronto e approfondimento di grande rilievo giuridico e sociale, che ha visto, dopo i saluti della Dott.ssa Anna Padoin, referente del presidio cittadino di Libera, e dell’Avv.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia un convegno organizzato da Libera e dall’Associazione degli Avvocati

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