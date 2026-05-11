A luglio si accende il palco del Giardino Scotto con il Pisa Jazz Rebirth
A luglio, il Giardino Scotto ospiterà il Pisa Jazz Rebirth, un festival che si svolge tra giugno e luglio e che negli ultimi anni ha rafforzato la presenza della città nel panorama jazz nazionale. L'edizione prevede un cartellone con artisti di fama e nuove promesse del jazz contemporaneo, offrendo un collegamento tra i grandi nomi e le giovani voci emergenti.
Tra giugno e luglio torna Pisa Jazz Rebirth, il festival che negli ultimi anni ha consolidato il ruolo della città nel panorama jazzistico nazionale, con un programma che coniuga grandi nomi e nuove voci del jazz contemporaneo. 'Milestones' è il titolo dell’edizione 2026, un omaggio al celebre.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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