A luglio si accende il palco del Giardino Scotto con il Pisa Jazz Rebirth

A luglio, il Giardino Scotto ospiterà il Pisa Jazz Rebirth, un festival che si svolge tra giugno e luglio e che negli ultimi anni ha rafforzato la presenza della città nel panorama jazz nazionale. L'edizione prevede un cartellone con artisti di fama e nuove promesse del jazz contemporaneo, offrendo un collegamento tra i grandi nomi e le giovani voci emergenti.

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