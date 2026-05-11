A caccia di cimici spyware e telecamere nascoste | quanto costa e cosa può fare per voi un bonificatore
In un mercato in crescita, i servizi di bonifica elettronica stanno diventando sempre più richiesti. Questi professionisti si occupano di individuare e rimuovere dispositivi di intercettazione come cimici, spyware e telecamere nascoste. Il costo di un intervento può variare in base alla complessità dell’operazione e alla quantità di dispositivi da verificare. La presenza di tali strumenti può mettere a rischio la privacy di privati e aziende.
Se la vostra dolce metà sa sempre quello che pensate, la concorrenza anticipa le vostre mosse sul mercato e il capo sembra conoscere tutti i vostri spostamenti, fermatevi un attimo a riflettere. Forse non è amore, bravura o semplice coincidenza. C’è la forte possibilità che “cimici”, spyware.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Tagliando auto: ogni quanto farlo, cosa controllano e quanto costa?Il tagliando auto è il controllo periodico più importante per mantenere l’auto efficiente e sicura.
Leggi anche: Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l’inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l’energia