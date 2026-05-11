A caccia di cimici spyware e telecamere nascoste | quanto costa e cosa può fare per voi un bonificatore

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mercato in crescita, i servizi di bonifica elettronica stanno diventando sempre più richiesti. Questi professionisti si occupano di individuare e rimuovere dispositivi di intercettazione come cimici, spyware e telecamere nascoste. Il costo di un intervento può variare in base alla complessità dell’operazione e alla quantità di dispositivi da verificare. La presenza di tali strumenti può mettere a rischio la privacy di privati e aziende.

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