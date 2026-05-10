Ylenia Lucisano | il nuovo singolo fonde folk ed elettronica

Ylenia Lucisano presenta il suo nuovo singolo che combina elementi di folk e musica elettronica. La canzone trae ispirazione da un ricordo dialettale del padre, risalente a un passato condiviso. La produzione musicale integra strumenti tradizionali calabresi con suoni elettronici, creando un mix che unisce passato e presente. La cantante ha spiegato come l’elettronica moderna possa valorizzare le radici culturali della propria terra.

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?? Punti chiave Come può l'elettronica moderna far risuonare le radici calabresi? Perché il brano nasce da un vecchio ricordo dialettale del padre? Quale conflitto interiore descrive il legame tra Milano e Rossano? Come ha influenzato la vita urbana la carriera di Ylenia Lucisano??? In Breve Produzione curata dal produttore Gerolamo Sacco a Milano durante il mese di gennaio. Carriera iniziata nel 2013 con il singolo Quando non c'eri e Premio Lunezia 2015. Passaggi intermedi includono Ar .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ylenia Lucisano: il nuovo singolo fonde folk ed elettronica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ''Symphony for the lord'' nuovo singolo Rhomanife ed eventiI RHOMANIFE sono felicissimi di presentarvi il nuovo singolo: ''Symphony For The Lord''. Il nuovo layout moderno ed esperienziale di un negozio di elettronicaL’utilizzo sempre più frequente di e-commerce e store virtuali per l’acquisto di prodotti di ogni sorta – vestiti, alimentari, elettronica su tutto –...