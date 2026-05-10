Volley la Fenix Energia chiude in bellezza | Trevi ko e quinto posto finale

La Fenix Energia ha concluso il campionato di volley al quinto posto in classifica, a soli due punti dai playoff. La squadra, al suo primo anno nel campionato, ha ottenuto una vittoria contro Trevi nell’ultima giornata, che ha contribuito a raggiungere questa posizione. La stagione si è conclusa con questa vittoria, che ha permesso al team di chiudere con un risultato positivo.

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La Fenix Energia chiude il campionato al quinto posto e a due soli punti dai play off,un ottimo risultato considerando che era al debutto in campionato. Con la LuckywindAnticopastificio Trevi arriva la settima vittoria consecutiva: la squadra di coach Polonon poteva chiudere la stagione in un.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley Fenix Energia, battaglia fino al quinto set. Strappato un punto contro Group MarscianoLa Fenix Energia conquista un buon punto con il Group Marsciano, quarta forza del campionato, perdendo 2-3 un match molto combattuto.