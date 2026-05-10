Volley festeggia il Gs Csi Tirano | è serie C

Il Gs Csi Tirano ha ottenuto la promozione diretta nel campionato regionale di serie C di volley, vincendo il girone C di serie D. La squadra valtellinese ha conquistato il risultato decisivo ieri pomeriggio, superando con un punteggio di 3-0 il San Giorgio Luraghese sul suo campo. Questa vittoria ha permesso alla formazione di salire di categoria, chiudendo la stagione con una prestazione convincente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Obiettivo centrato per il Gs Csi Tirano che ha conquistato la promozione diretta nel campionato regionale di serie C di volley aggiudicandosi il girone C di serie D: decisiva, per la formazione valtellinese, la vittoria per 3-0 di ieri pomeriggio sul parquet del San Giorgio Luraghese che ha.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corsa campestre: il Gs Morbegno è campione regionale CsiAnche quest'anno Castel Goffredo (MN) e la sede dell'Associazione Amici Miei hanno ospitato la prova finale del Campionato Csi Lombardia di corsa...