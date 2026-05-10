Dusan Vlahovic si avvicina alle prestazioni di Gonzalo Higuain, influenzando la corsa alla qualificazione in Champions League. La sua presenza in attacco ha avuto un impatto sulla squadra, e l’allenatore ha dovuto fare affidamento sulle sue capacità per mantenere il ritmo. La stagione prosegue e le sfide si intensificano, con il club che si prepara a dover affrontare l’assenza di alcuni elementi chiave.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic come Higuain, l’effetto Dusan sulla volata Champions: a Spalletti è mancato (e mancherà?)

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