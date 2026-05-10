Vlahovic come Higuain l’effetto Dusan sulla volata Champions | a Spalletti è mancato e mancherà?

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic si avvicina alle prestazioni di Gonzalo Higuain, influenzando la corsa alla qualificazione in Champions League. La sua presenza in attacco ha avuto un impatto sulla squadra, e l’allenatore ha dovuto fare affidamento sulle sue capacità per mantenere il ritmo. La stagione prosegue e le sfide si intensificano, con il club che si prepara a dover affrontare l’assenza di alcuni elementi chiave.

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