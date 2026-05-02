Spalletti e la volata Champions | Juve questo non voglio vederlo La verità su Yildiz e Vlahovic

Nella 35ª giornata di campionato, la Juventus si prepara ad affrontare il Verona. In conferenza stampa, l'allenatore ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo alla presenza di alcune giocatori. La società ha comunicato ufficialmente le trattative in corso per il rinnovo di alcuni contratti e le analisi sulle prestazioni di Yildiz e Vlahovic. La partita si giocherà tra poche ore e gli addetti ai lavori seguono con attenzione ogni dettaglio.

La Juventus affronta il Verona nella 35° giornata di campionato: le parole in conferenza del tecnico bianconero e le ultime dalla Continassa La Juventus vuole ritornare al successo pieno dopo il grigio pareggio di San Siro con il Milan e portare a casa punti pesanti nella corsa per un posto in Champions League. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it Domani all’Allianz Stadium arriva il già retrocesso Verona e Luciano Spalletti alza ulteriomente l’attenzione alla vigilia del match: “Non dobbiamo stare attenti alla matematica, ma al livello e al rendimento quotidiano che la squadra mostra in campo. Stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere a questo punto”, esordisce in conferenza stampa il tecnico bianconero.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti e la volata Champions: “Juve, questo non voglio vederlo”. La verità su Yildiz e Vlahovic Notizie correlate Spalletti e la volata Champions: “Juve, questo non voglio vederlo”. La verità su YildizLa Juventus affronta il Verona nella 35° giornata di campionato: le parole in conferenza del tecnico bianconero e le ultime dalla Continassa La... Leggi anche: Juve, stella Yildiz e idea Goretzka: così si riparte con Spalletti. E su Vlahovic... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-Verona; Da Spalletti a Allegri, Chiellini dice tutto. E poi svela un retroscena su Ibrahimovic...; Sprint Champions: Como-Napoli anima la volata; Juventus guidata dalla prudenza, Spalletti guarda avanti: Il nostro futuro in quattro partite. Juventus, Spalletti: l'appello agli arbitri, la rivelazione su Vlahovic e la stoccata ad AllegriIl tecnico bianconero spiega quando rientrerà Kenan Yildiz e come andrà a finire tra Dusan Vlahovic e la Juventus. La confessione di Spalletti dopo PSG-Bayern per attaccare Allegri. sport.virgilio.it Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-VeronaKhephren Thuram e Kenan Yildiz convivono da alcune settimane con qualche problema fisico che ne condiziona gli allenamenti, ma Spalletti può di nuovo contare su Vlahovic: la gestione verso Juventus-Ve ... msn.com Juve-Verona, Spalletti: Arbitri Un po' di disordine c'era. Yildiz ok, Vlahovic ghigno. E il Bodo... - facebook.com facebook #JuveVerona, #Spalletti: Arbitri Un po' di disordine c'era. #Yildiz ok, #Vlahovic ghigno. E il Bodo... x.com