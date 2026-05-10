Viterbo città dispersa | grande come una metropoli ma nelle frazioni non nasce più nessuno

Viterbo si presenta come una città di grandi dimensioni, con una superficie di 406 chilometri quadrati, simile a quella di molte metropoli italiane. Tuttavia, la popolazione si distribuisce in 34 frazioni, molte delle quali non registrano più nascite. Questa situazione crea un contrasto evidente tra l'estensione territoriale e la concentrazione di abitanti nelle diverse aree.

?Il territorio di Viterbo nasconde un paradosso geografico e sociale unico nel Lazio. Con una superficie di 406 chilometri quadrati, il capoluogo della Tuscia ha un'estensione paragonabile a quella delle grandi metropoli italiane, ma la sua popolazione è dispersa in una galassia di 34 località.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Più partecipazione, più attenzione, più cura al territorio: nasce Con Arezzo – Lista Civica delle FrazioniArezzo, 7 marzo 2026 – Più partecipazione, più attenzione, più cura al territorio: nasce Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni Oltre cinque anni...

Variazioni alla circolazione in città e nelle frazioniSensi unici regolati da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a partire da mercoledì 11 marzo: fino a venerdì 13 a Indicatore zona B in...