virtus nessuna distrazione contro varese

La Virtus Olidata si prepara all’ultimo impegno stagionale contro Varese, con l’obiettivo di concludere il campionato senza distrazioni. La partita si gioca questo pomeriggio alle 17 all’Arena, con i padroni di casa già certi del primo posto e del vantaggio del fattore campo per i playoff. L’incontro rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima della fine della stagione.

Nessuna distrazione: c’è un campionato da onorare e chiudere nel migliore dei modi. Ultimo appuntamento della stagione ufficiale per una Virtus Olidata che certa del primo posto e del vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, questo pomeriggio alle 17 ospita all’Arena, la Openjobmetis Varese. La vittoria con Sassari di domenica scorsa ha assicurato ai bianconeri la leadership in stagione regolare, ma l’obiettivo raggiunto e le voci di mercato dei giorni scorsi non devono distrarre una Virtus decisa a preparare al meglio i playoff, utilizzando anche un confronto che sei per i bianconeri vale poco, vale invece tantissimo per Varese in piena corsa playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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