Virtus Bologna si chiude con Varese

Domani alle 17, la Virtus Bologna affronta in casa Varese nell’ultima partita della stagione regolare. La sfida si svolge all’Arena e segna la conclusione del campionato per la squadra di casa. È l’ultima occasione per i bianco-neri di mettere in campo le ultime energie prima dei playout o dei playoff. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge senza pubblico presente.

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Bologna, 9 maggio 2026 - Ultima sfida di stagione regolare per la Virtus Olidata che domani pomeriggio alle 17 scende in campo all’Arena per ospitare l’Openjobmetis Varese. Sfida che dal punto di vista del risultato e della classifica ha poco significato per la Virtus che, dopo la vittoria di Sassari ha già raggiunto la matematica certezza del primo posto in stagione regolare e del vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. Virtus Olidata ancora senza Matt Morgan, out per forte contusione al polpaccio destro e Matteo Accorsi per una lussazione al primo dito della mano destra, ma che torna ad avere a disposizione Luca Vildoza al rientro dopo una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, si chiude con Varese ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX U19 Eccellenza: Virtus Bologna - Varese Academy Notizie correlate Virtus Bologna si rinforza con Edwards e SmailagicIn Eurolega, Virtus Bologna affronta Barcellona puntando su una difesa molto presente e su transizioni rapide, seguendo una strategia studiata dal... Calcio, risultati di A: oggi si chiude con Bologna e FiorentinaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Virtus Bologna nella ripresa doma la Dinamo Sassari, le pagelle; La Virtus Olidata Bologna è aritmeticamente prima in classifica per il terzo anno consecutivo; Virtus lapidaria in quel di Sassari, testa di serie assicurata per il playoff scudetto!; Sassari-Virtus Bologna 73-80: highlights LBA. Virtus Bologna, si chiude con VareseAlle 17 di domenica la sfida all’Arena l'ultima di stagione regolare. Sfida che dal punto di vista del risultato e della classifica ha poco significato, dopo la vittoria di Sassari ... ilrestodelcarlino.it Repubblica: Virtus Bologna, accordo con Davide Casarin. Colloqui con un fondo americanoPrimi accordi chiusi per la prossima stagione in casa Virtus Bologna e ne parla questa mattina Walter Fuochi su La Repubblica ed. Bologna. Si legge: Sul mercato la Vu ... pianetabasket.com I tre temi +1 del fine settimana + LBA: ULTIMI 40 MINUTI DI REGULAR SEASON Domenica 10 maggio si chiude il campionato italiano con sette gare in contemporanea alle 17. La Virtus Bologna è già prima, Sassari purtroppo retrocessa. Tutto il rest x.com [Maggi] Saliou Niang ha preso la sua decisione: giocherà nella NCAA la prossima stagione. La Virtus Bologna è già stata informata e riceverà un pagamento di buonuscita (da concordare); l'unica cosa rimasta da decidere è quale università: UNC e LSU so reddit