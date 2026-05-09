Virtus Bologna si chiude con Varese

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 17, la Virtus Bologna affronta in casa Varese nell’ultima partita della stagione regolare. La sfida si svolge all’Arena e segna la conclusione del campionato per la squadra di casa. È l’ultima occasione per i bianco-neri di mettere in campo le ultime energie prima dei playout o dei playoff. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge senza pubblico presente.

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Bologna, 9 maggio 2026 - Ultima sfida di stagione regolare per la Virtus Olidata che domani pomeriggio alle 17 scende in campo all’Arena per ospitare l’Openjobmetis Varese. Sfida che dal punto di vista del risultato e della classifica ha poco significato per la Virtus che, dopo la vittoria di Sassari ha già raggiunto la matematica certezza del primo posto in stagione regolare e del vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. Virtus Olidata ancora senza Matt Morgan, out per forte contusione al polpaccio destro e Matteo Accorsi per una lussazione al primo dito della mano destra, ma che torna ad avere a disposizione Luca Vildoza al rientro dopo una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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