Vipera nel giardino di una villa di Capena accanto alla cuccia del cane | catturata

Un'ofide è stata catturata nel giardino di una villetta a Capena. La segnalazione è arrivata da un residente, che ha trovato la vipera vicino alla cuccia del cane. L'etologo Andrea Lunerti si è occupato della cattura, che rappresenta il primo avvistamento della stagione. La vipera è stata prelevata e messa in sicurezza.

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