Vipera nel giardino di una villa di Capena accanto alla cuccia del cane | catturata
Un'ofide è stata catturata nel giardino di una villetta a Capena. La segnalazione è arrivata da un residente, che ha trovato la vipera vicino alla cuccia del cane. L'etologo Andrea Lunerti si è occupato della cattura, che rappresenta il primo avvistamento della stagione. La vipera è stata prelevata e messa in sicurezza.
L'etologo Andrea Lunerti ha catturato la prima vipera della stagione. La segnalazione da Capena, l'ofide era nel giardino di una villetta, accanto alla cuccia del cane.🔗 Leggi su Fanpage.it
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