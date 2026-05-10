Un uomo imputato per violenza sulla ex è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale, lesioni e stalking, mentre è stato condannato per minacce e percosse. La sentenza prevede una pena di 10 mesi di reclusione, sospesa, e una multa di 260 euro. Durante il processo, le accuse iniziali sono state ridimensionate, portando a una decisione diversa da quella richiesta dall’accusa.

È entrato in tribunale con le accuse di violenza sessuale, lesioni, falso e stalking. E ne è uscito con quelle decisamente più miti di minacce e percosse per una condanna totale di 10 mesi di reclusione (pena sospesa) e 260 euro di multa oltre a 1.000 euro di risarcimento alla ex (la procura aveva chiesto per lui la condanna a 4 anni di carcere). Da ultimo, ha ottenuto la revoca della misura restrittiva: il divieto di avvicinare la donna e l’obbligo di firma. Protagonista del processo che si è chiuso giovedì sera davanti al collegio penale, è un ultra-quarantenne di origine straniera difeso dall’avvocato Francesco Manetti. Parte civile con l’avvocato Giovanni Scudellari, una settantenne ravennate con la quale l’uomo aveva avuto una relazione per un paio d’anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulla ex: assolto. Per i giudici solo percosse

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