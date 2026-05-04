Affare del calcestruzzo Statuto jr assolto dai giudici

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato un'ordinanza di assoluzione per Nicola Statuto, figlio dell’imprenditore Rodolfo Statuto. La sentenza riguarda un procedimento legato all’affare del calcestruzzo. Nicola Statuto era stato precedentemente condannato nel maxi processo Processo Spartacus, con l’accusa di collegamenti con il clan dei Casalesi. La decisione di assoluzione è stata comunicata di recente in aula.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto Nicola Statuto, figlio dell’imprenditore Rodolfo Statuto, già condannato nel maxi processo Processo Spartacus perché ritenuto collegato al clan dei Casalesi. La decisione è stata presa dal collegio presieduto dal giudice Giuseppe Meccariello.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Pro-Pal scagliò una sedia contro un agente: assolto dai giudici Le accuse di minacce e danneggiamento della ex cognata non reggono, assolto dai giudiciAnche il giovane confermava quanto denunciato dalla madre, ribadendo di essere stato anche lui bersaglio delle minacce e degli improperi dello zio,...