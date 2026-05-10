Vini Euganei | eccellenze enologiche in Villa dei Vescovi

Da padovaoggi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel recente video, Alessandro Armani, responsabile Beni Fai Nord Est, e Roberto Gardina, presidente della Strada del Vino Colli Euganei, sono intervenuti per parlare delle produzioni enologiche della zona dei Colli Euganei. Sono state illustrate alcune caratteristiche delle aziende vinicole locali e l’importanza di questa denominazione per la regione. L’intervento si è concentrato sui principali aspetti della produzione e promozione dei vini nei vigneti vicini alla Villa dei Vescovi.

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Nel video  Alessando Armani, responsabile Beni Fai Nord Est, e Roberto Gardina, Presidente di Strada del vino Colli Euganei.Dall’8 al 10 maggio 2026 Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), immersa nel paesaggio dei Colli Euganei, ospita “Vini Euganei”, appuntamento dedicato alla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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DALL'8 AL 10 MAGGIO A VILLA DEI VESCOVI VA IN SCENA “VINI EUGANEI: ECCELLENZE ENOLOGICHE IN VILLA

Video DALL'8 AL 10 MAGGIO A VILLA DEI VESCOVI VA IN SCENA “VINI EUGANEI: ECCELLENZE ENOLOGICHE IN VILLA

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